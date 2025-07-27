Реформа АРМА: Зеленський підписав закон, необхідний для отримання коштів від ЄС

Законопроєкт №12374-д було ухвалено Верховною Радою ще 18 червня 2025 року.

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Його ухвалення є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах ініціативи “Ukraine Facility” і необхідною умовою для отримання подальшого фінансування.

Документ передбачає реформу АРМА — центрального органу, відповідального за управління арештованим майном у кримінальних провадженнях.

Ключові зміни охоплюють чіткі строки та процедури передання активів в управління АРМА, запровадження запобіжників проти передання збиткового або знеціненого майна, нову модель добору управителів.

Також впроваджується незалежна зовнішня оцінка роботи агентства, удосконалюється конкурсна процедура обрання його керівника, а норми закону гармонізуються з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як раніше зазначали у Верховній Раді, мета реформи — забезпечити прозоре та ефективне управління активами, вилученими у корупціонерів, мінімізувати ризики зловживань, підвищити довіру до агентства та його фінансову результативність.

Закон передбачає повне інституційне перезавантаження АРМА — від внутрішніх процедур до взаємодії з правоохоронцями та судами.

Це ще один крок до створення ефективного механізму управління конфіскованим майном, яке має працювати на державу.