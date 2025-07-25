Четвертый транш Ukraine Facility скорректируют из-за трех невыполненных реформ

Украина не выполнила все реформы, предусмотренные для получения четвертого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility, поэтому выплата будет частичной на этот раз.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье во время брифинга сегодня, 25 июля.

Почему уменьшится четвертый транш Ukraine Facility

Как утверждает спикер Еврокомиссии, Украина выполнила 13 из 16 запланированных шагов, которые были условием для следующей выплаты.

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По его словам, четвертый платеж будет частичным и уже сейчас рассматривается в Совете Европейского Союза.

Он обратил внимание, что Украина имеет льготный период и больше времени для выполнения незавершенных реформ, а вскоре может отчитываться о них в будущем, чтобы получить средства.

Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия признала 13 реформ выполненными и рекомендует Совету ЕС перечислить Украине €3,05 млрд в качестве четвертого транша.

Среди трех реформ, которые остаются невыполненными, первая касается децентрализации, вторая — обновления законодательства о деятельности АРМА, а третья — совершенствования процедуры отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Согласно методологии частичных платежей, принятой в начале года, в случае несвоевременного завершения реформы соответствующая сумма выплат приостанавливается на период до 12 месяцев.

В течение этого времени реформы могут быть введены, что позволяет осуществить задержанные платежи.

Сумма приостановления была рассчитана на основе методологии. Следующим шагом стало одобрение этого решения Советом ЕС.

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