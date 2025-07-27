Силы обороны освободили село Кондратовка в Сумской области

Вооруженные силы освободили село Кондратовка Хотинской общины в Сумской области.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

ЗСУ освободили Кондратовку на Сумщине

— Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, входящими в состав сил и средств группировки войск Курск, а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области, — говорится в сообщении.

Сейчас в освобожденном населенном пункте проводятся стабилизационные мероприятия.

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25 июля об освобождении Кондратовки сообщали в аналитическом проекте DeepState.

— По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области. В ходе освобождения обоих сел у противника большие потери, — писали в DeepState.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности об успешном блокировании российского продвижения в Сумской области.

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