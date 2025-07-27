Силы обороны освободили село Кондратовка в Сумской области
Вооруженные силы освободили село Кондратовка Хотинской общины в Сумской области.
Об этом сообщает Стратком ВСУ.
ЗСУ освободили Кондратовку на Сумщине
— Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, входящими в состав сил и средств группировки войск Курск, а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области, — говорится в сообщении.
Сейчас в освобожденном населенном пункте проводятся стабилизационные мероприятия.
25 июля об освобождении Кондратовки сообщали в аналитическом проекте DeepState.
— По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области. В ходе освобождения обоих сел у противника большие потери, — писали в DeepState.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности об успешном блокировании российского продвижения в Сумской области.