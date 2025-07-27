Сили оборони звільнили село Кіндратівка на Сумщині

Збройні сили звільнили село Кіндратівка Хотінської громади в Сумській області.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині

– Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ, а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області, – йдеться у повідомленні.

Зараз у звільненому населеному пункті відбуваються стабілізаційні заходи.

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25 липня про звільнення Кіндратівки повідомляли в аналітичному проєкті DeepState.

– За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати, – писали в DeepState.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, зокрема про успішне блокування російського просування на Сумщині.

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