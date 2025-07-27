Сили оборони звільнили село Кіндратівка на Сумщині
Збройні сили звільнили село Кіндратівка Хотінської громади в Сумській області.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
– Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ, а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області, – йдеться у повідомленні.
Зараз у звільненому населеному пункті відбуваються стабілізаційні заходи.
25 липня про звільнення Кіндратівки повідомляли в аналітичному проєкті DeepState.
– За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати, – писали в DeepState.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, зокрема про успішне блокування російського просування на Сумщині.