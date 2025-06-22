Украинские военные освободили село Андреевка в Сумской области — DeepState
Село Андреевка Сумского района освободили Силы Обороны Украины, сумев стабилизировать свой левый фланг.
Об этом говорится в Telegram-канале OSINT-проекта DeepState.
— Этими действиями удалось, во-первых отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку, — говорится в сообщении.
К тому же, усилия украинских военных остановили дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка.
— 225 ОШП остается одним из немногих подразделений, которые способны выполнять успешные наступательные действия. При этом, кто понимает реалии, тот знает, что потери 225 значительно меньше, — добавляют в DeepState.
Андреевка Сумского района на карте
На картах американского Института изучения войны (ISW) за 21 июня населенный пункт до сих пор обозначен, как оккупированный.
Генеральный штаб ВСУ по-прежнему не подтверждает устойчивый контроль РФ над украинскими территориями на севере Сумского района, только информирует о двух направлениях трансграничных ударов с территории РФ в направлении сел Кондратовка и Андреевка.
Напомним, что 4 июня DeepState сообщал, что Россия заняла села Андреевка и Водолаги, а также продвинулась возле Яблоновки на севере Сумского района.