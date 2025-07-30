Кабмин уволил Думу с должности и готовит конкурс на нового главу АРМА

Кабинет министров Украины уволил Елену Думу с должности руководительницы АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кабмин уволил Думу с должности руководительницы АРМА

Свириденко накануне обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

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– Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства, – написала премьер-министр в своем телеграм-канале.

Также Свириденко сообщила, что поручила срочно запустить новый конкурс на должность руководителя АРМА.

– В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере. Главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и принадлежащее России имущество максимально работали на оборону и устойчивость Украины, – добавила глава правительства.

Напомним, 30 июля глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума подала заявление на отставку.

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