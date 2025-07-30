Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА

Олена Дума – голова АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) подала заяву на відставку 30 липня.

Про це повідомили у пресслужбі агенства.

Олена Дума подала у відставку

У своїй заяві Дума звернулася до уряду з проханням задовольнити її рішення, підкресливши, що зробила це в день набуття чинності закону, який посилює інституційну спроможність АРМА.

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– Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві, – наголосила вона.

За словами Олени Думи, під час її перебування на посаді агентство пройшло низку важливих етапів трансформації.

Серед досягнень:

покращення показників роботи;

запровадження прозорих процедур через систему Prozorro;

розширення міжнародної співпраці;

а також запуск модернізації Реєстру арештованих активів.

Наступним кроком для агентства, як зазначила вона, стане міжнародний аудит, який, за її словами, має відбутися незалежно. Для цього Дума також підписала відповідні документи.

На завершення, вона висловила впевненість, що наступний керівник АРМА забезпечить гідне продовження розпочатих реформ.

Як , повідомляє нардеп Ярослав Железняк питання звільнення Олени Думи розгляне КМУ.

Після чого буде оголошено конкурс на нового керівника АРМА.

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