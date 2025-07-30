Кабмін звільнив Думу з посади та готує конкурс на нового голову АРМА
Кабінет міністрів України звільнив Олену Думу з посади керівниці АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Кабмін звільнив Думу з посади керівниці АРМА
Свириденко напередодні звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.
– Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства, – написала премʼєр міністр у своєму телеграм-каналі.
Також Свириденко повідомила, що дала доручення терміново запустити новий конкурс на посаду керівника АРМА.
– До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері. Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України, – додала глава уряду.
Нагадаємо, 30 липня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума подала заяву на відставку.