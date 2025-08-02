РФ убила в Киеве беременную женщину, ее мужа и двухлетнего сына из Славянска
В Киеве в результате российской ракетной атаки по многоэтажному дому в ночь на 31 июля погибли супруги Ламеховы из города Славянск Донецкой области, их 2-летний сын и нерожденный ребенок.
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях в Facebook.
Атака РФ на Киев: погибла семья из Славянска
В разрушенном подъезде многоэтажки в Соломенском районе столицы проживали 23-летние Никита и София Ламеховы и их двухлетний сын Лев. София была беременна вторым ребенком.
По словам Ляха, Никита и София переехали в Киев из Славянска летом 2022 года. До этого девушка несколько месяцев жила в Германии, куда переехала после полномасштабного вторжения РФ.
Никита и София родились в Славянске в 2002 году. Они учились в одной школе и окончили сельскохозяйственный техникум.
После эвакуации в Киев в 2022 году они поженились, а в том же году родился их сын. Пока София была в декрете, Никита работал охранником одной из сетей магазинов.
Лях рассказал, что семью похоронят в родном Славянске.
У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты – мама, папа, бабушка и младшая сестра.
Напомним, в результате российской ракетной атаки по многоэтажному дому в Киеве погиб 31 человек, из них пятеро детей. Также в результате атаки пострадали 159 человек.