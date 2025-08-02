РФ убила в Киеве беременную женщину, ее мужа и двухлетнего сына из Славянска

В Киеве в результате российской ракетной атаки по многоэтажному дому в ночь на 31 июля погибли супруги Ламеховы из города Славянск Донецкой области, их 2-летний сын и нерожденный ребенок.

Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях в Facebook.

Атака РФ на Киев: погибла семья из Славянска

В разрушенном подъезде многоэтажки в Соломенском районе столицы проживали 23-летние Никита и София Ламеховы и их двухлетний сын Лев. София была беременна вторым ребенком.

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По словам Ляха, Никита и София переехали в Киев из Славянска летом 2022 года. До этого девушка несколько месяцев жила в Германии, куда переехала после полномасштабного вторжения РФ.

Никита и София родились в Славянске в 2002 году. Они учились в одной школе и окончили сельскохозяйственный техникум.

После эвакуации в Киев в 2022 году они поженились, а в том же году родился их сын. Пока София была в декрете, Никита работал охранником одной из сетей магазинов.

Лях рассказал, что семью похоронят в родном Славянске.

У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты – мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Напомним, в результате российской ракетной атаки по многоэтажному дому в Киеве погиб 31 человек, из них пятеро детей. Также в результате атаки пострадали 159 человек.

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