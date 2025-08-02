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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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РФ вбила у Києві вагітну жінку, її чоловіка та дворічного сина зі Слов’янська

загинула родина переселенців

У Києві внаслідок російської ракетної атаки по багатоповерхівці в ніч на 31 липня загинуло подружжя Ламехових з міста Слов’янськ Донецької області, їхній 2-річний син і ненароджена дитина.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях у Facebook.

Атака РФ на Київ: загинула родина зі Слов’янська

У зруйнованому під’їзді багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові та їхній дворічний син Лев. Софія була вагітна другою дитиною.

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За словами Ляха, Микита та Софія перебралися до Києва зі Слов’янська влітку 2022 року. Перед цим дівчина кілька місяців мешкала у Німеччині, куди переїхала після повномасштабного вторгнення РФ.

Микита та Софія народилися у Слов’янську у 2002 році. Вони навчалися в одній школі та закінчили сільськогосподарський технікум.

загинула родина переселенців

Фото: Вадим Лях

Після евакуації до Києва у 2022-му вони побралися, а того ж року народився їхній син. Поки Софія була у декреті, Микита працював охоронцем однієї з мереж магазинів.

Лях розповів, що сім’ю поховають у рідному Слов’янську.

У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки по багатоповерхівці у Києві загинула 31 людина, з них п’ятеро дітей. Також внаслідок атаки постраждали 159 людей.

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