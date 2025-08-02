Сергея Гайдая могут уволить из Мукачевской РГА: он фигурирует в расследовании НАБУ

Правительство решило направить президенту Украины Владимиру Зеленскому проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания Кабинета министров 2 августа.

Почему собираются уволить Сергея Гайдая

В резонансном деле НАБУ и САП о масштабной коррупции при государственных закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы фигурирует бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщают ряд журналистов со ссылкой на собственные источники.

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НАБУ и САП выявили, что в состав организованной группы входили:

народный депутат Украины IX созыва;

бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций;

начальник городской военной администрации;

руководитель воинской части Национальной гвардии Украины;

бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечают журналисты, именно Сергей Гайдай был главой Луганской областной военной администрации с октября 2019 года до марта 2023 года. А с 2024 года Гайдай возглавляет Мукачевскую районную военную администрацию.

По данным НАБУ и САП, участники преступной группы реализовали одну из схем при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы. Контракты заключались с предприятиями-поставщиками по существенно завышенным ценам.

По информации правоохранителей, до 30% от суммы контракта возвращалось организаторам в виде взяток.

Аналогичная схема применялась при закупке дронов через подконтрольную структуру. В частности, один из контрактов на сумму около 10 млн был выполнен с завышением стоимости более чем на $80 тыс.

После завершения поставки часть средств незаконно возвращалась должностным лицам в виде “откатов”.

Кроме того, народному депутату Алексею Кузнецову приостановлено членство во фракции Слуга народа на период проведения расследования по делу о масштабной коррупции, связанной с закупкой беспилотников и средств РЭБ.

Фото: Сергей Гайдай

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