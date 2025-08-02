Сергія Гайдая можуть звільнити з Мукачівської РДА: він фігурує у розслідуванні НАБУ
Уряд вирішив направити президенту України Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади глави Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання Кабінету міністрів 2 серпня.
Чому збираються звільнити Сергія Гайдая
У резонансній справі НАБУ і САП щодо масштабної корупції під час державних закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби фігурує колишній глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляють низка журналістів з посиланням на власні джерела.
НАБУ і САП викрили, що до складу організованої групи входили:
- народний депутат України IX скликання;
- колишній глава Луганської обласної військової адміністрації, а зараз глава однієї з районних військових адміністрацій;
- начальник міської військової адміністрації;
- керівник військової частини Національної гвардії України;
- бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальника безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Як зазначають журналісти, саме Сергій Гайдай був главою Луганської обласної військової адміністрації з жовтня 2019 року до березня 2023 року. А з 2024 року Гайдай очолює Мукачівську районну військову адміністрацію.
За даними НАБУ і САП, учасники злочинної групи реалізували одну зі схем під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. Контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за суттєво завищеними цінами.
За інформацією правоохоронців, до 30% від суми контракту поверталося організаторам у вигляді хабарів.
Аналогічна схема застосовувалася під час закупівлі дронів через підконтрольну структуру. Зокрема, один із контрактів на суму близько 10 млн був виконаний із завищенням вартості на понад $80 тис.
Після завершення постачання частина коштів незаконно поверталася посадовцям у вигляді “відкатів”.
Крім цього, народному депутату Олексію Кузнєцову призупинено членство у фракції Слуга народу на період проведення розслідування у справі масштабної корупції, пов’язаної із закупівлею безпілотників та засобів РЕБ.
Фото: Сергій Гайдай