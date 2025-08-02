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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Сергія Гайдая можуть звільнити з Мукачівської РДА: він фігурує у розслідуванні НАБУ

Сергій Гайдай

Уряд вирішив направити президенту України Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади глави Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання Кабінету міністрів 2 серпня.

Чому збираються звільнити Сергія Гайдая

У резонансній справі НАБУ і САП щодо масштабної корупції під час державних закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби фігурує колишній глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляють низка журналістів з посиланням на власні джерела.

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НАБУ і САП викрили, що до складу організованої групи входили:

  • народний депутат України IX скликання;
  • колишній глава Луганської обласної військової адміністрації, а зараз глава однієї з районних військових адміністрацій;
  • начальник міської військової адміністрації;
  • керівник військової частини Національної гвардії України;
  • бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальника безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Як зазначають журналісти, саме Сергій Гайдай був главою Луганської обласної військової адміністрації з жовтня 2019 року до березня 2023 року. А з 2024 року Гайдай очолює Мукачівську районну військову адміністрацію.

За даними НАБУ і САП, учасники злочинної групи реалізували одну зі схем під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. Контракти укладалися з підприємствами-постачальниками за суттєво завищеними цінами.

За інформацією правоохоронців, до 30% від суми контракту поверталося організаторам у вигляді хабарів.

Аналогічна схема застосовувалася під час закупівлі дронів через підконтрольну структуру. Зокрема, один із контрактів на суму близько 10 млн був виконаний із завищенням вартості на понад $80 тис.

Після завершення постачання частина коштів незаконно поверталася посадовцям у вигляді “відкатів”.

Крім цього, народному депутату Олексію Кузнєцову призупинено членство у фракції Слуга народу на період проведення розслідування у справі масштабної корупції, пов’язаної із закупівлею безпілотників та засобів РЕБ.

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Фото: Сергій Гайдай

Джерело: РБК-Україна, Українська правда, BBC Україна

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