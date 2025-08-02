Кабмін спрощує процедуру відновлення пошкодженого житла після обстрілів

Після обстрілу Києва уряд вирішив запровадити новий механізм, що дозволить громадам оперативніше відновлювати пошкоджене житло, зокрема багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Подробиці додаткового механізму розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Відновлення житла після обстрілів: що зміниться

– Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи, – зазначила Свириденко.

За словами прем’єр-міністра, всі дії фіксуватимуться в електронній системі, а відповідальність за терміни та якість – на місцях.

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Фінансування відбудови здійснюватиметься шляхом коштів місцевих бюджетів або міжнародної допомоги.

Це рішення пришвидшить виплати за програмою єВідновлення, що допоможе мешканцям оперативніше отримати необхідну підтримку для ремонту та відновлення житла, повідомила Свириденко.

Як зазначила прем’єр-міністр, в окремому пункті рішення уряду передбачена можливість надання адресних виплат родинам, які постраждали через пошкодження житла.

Вона пояснила, що ці кошти можуть покривати витрати на тимчасове проживання до завершення ремонту або отримання нового житла.

Фінансування таких виплат здійснюватиметься з місцевих бюджетів за рішенням відповідної громади, що дасть змогу оперативно підтримати постраждалі родини, наголосила Свириденко.

Атака на Київ у ніч на 31 липня

У ніч на 31 липня російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву. Вогонь вівся по кількох районах столиці, а найбільше постраждали Святошинський та Солом’янський райони.

У Святошинському районі ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, а в Солом’янському – зруйновано чотириповерхову будівлю.

Зранку 1 серпня рятувальники завершили роботи з розбору завалів у Святошинському районі, де під уламками дев’ятиповерхівки загинуло 28 людей.

Загалом внаслідок удару в Києві загинула 31 особа, зокрема п’ятеро дітей. Через обстріл столиці постраждали 159 осіб, серед них – 16 дітей.

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