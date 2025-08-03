Военных РФ, готовых к штурму Херсона, не обнаружено: Волошин о повторной атаке моста

Удар управляемыми авиабомбами по мосту в микрорайоне Корабел в Херсоне был целенаправленным.

Волошин прокомментировал удар КАБами по мосту в Херсоне

Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в воскресенье, 3 августа, враг ударил по гражданской инфраструктуре, никаких военных целей поблизости не было.

– Был нанесен авиаудар по мосту. Пока не отработает соответствующая комиссия, не можем говорить о том, какой вид боеприпаса применили россияне, – отметил Волошин в комментарии Общественному.

По его словам, мост использовался исключительно для транспортного сообщения мирного населения, а не для военных нужд.

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– Мост соединяет микрорайон Корабел с Херсоном – это прежде всего коммуникация для местных жителей. Россияне в очередной раз нанесли удар по мирному населению. Это был не военный объект. Насколько поврежден мост, скажут специалисты после обследования, – добавил представитель.

Никаких признаков подготовки штурма со стороны российских военных пока не обнаружено, подчеркнул Волошин.

В то же время, ситуация на Приднепровском направлении остается напряженной.

По словам спикера, количество боевых столкновений в этом районе значительно возросло.

– Каждый день фиксируем в районе островов и Антоновского железнодорожного моста семь-восемь боевых столкновений. Солдаты РФ перегруппировываются, активно пробуют занять плацдармы на островах. При этом они обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег, – рассказал Волошин в эфире Нацмарафона.

Ситуация на южном фронте находится под неизменным контролем Сил обороны.

Военные уверяют, что у врага нет преимущества и не сможет продвинуться дальше без потерь.

Напомним, в воскресенье днем российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами.

Под прицелом оказался гражданский мост. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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