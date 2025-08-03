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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Військових РФ, готових до штурму Херсона, не виявлено: Волошин про повторну атаку мосту

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Фото: Getty Images

Удару керованими авіабомбами по мосту в мікрорайоні Корабел у Херсоні був цілеспрямованим.

Волошин прокоментував удар КАБами по мосту у Херсоні

Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у неділю, 3 серпня, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, жодних військових цілей поблизу не було.

– Був нанесений авіаудар по мосту. Поки не відпрацює відповідна комісія, не можемо говорити, який вид боєприпасу застосували росіяни, – зазначив Волошин у коментарі Суспільному.

За його словами, міст використовувався виключно для транспортного сполучення мирного населення, а не для військових потреб.

Зараз дивляться

– Міст з’єднує мікрорайон Корабел з Херсоном – це перш за все комунікація для місцевих жителів. Росіяни вкотре завдали удару по мирному населенню. Це був не воєнний об’єкт. Наскільки пошкоджено міст, скажуть спеціалісти після обстеження, – додав речник.

Жодних ознак підготовки штурму з боку російських військових наразі не виявлено, підкреслив Волошин.

Водночас ситуація на Придніпровському напрямку залишається напруженою.

За словами речника, кількість бойових зіткнень у цьому районі значно зросла.

– Щодня фіксуємо в районі островів та Антонівського залізничного мосту сім-вісім бойових зіткнень. Солдати РФ перегруповуються, активно намагаються зайняти плацдарми на островах. При цьому вони обстрілюють дронами та артилерією весь правий берег, – розповів Волошин в ефірі Нацмарафону.

Ситуація на південному фронті перебуває під постійним контролем Сил оборони.

Військові запевняють, що ворог не має переваги і не зможе просунутись далі без втрат.

Нагадаємо, у неділю вдень російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами.

Під прицілом опинився цивільний міст. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.

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