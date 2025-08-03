Військових РФ, готових до штурму Херсона, не виявлено: Волошин про повторну атаку мосту
Удару керованими авіабомбами по мосту в мікрорайоні Корабел у Херсоні був цілеспрямованим.
Волошин прокоментував удар КАБами по мосту у Херсоні
Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у неділю, 3 серпня, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, жодних військових цілей поблизу не було.
– Був нанесений авіаудар по мосту. Поки не відпрацює відповідна комісія, не можемо говорити, який вид боєприпасу застосували росіяни, – зазначив Волошин у коментарі Суспільному.
За його словами, міст використовувався виключно для транспортного сполучення мирного населення, а не для військових потреб.
– Міст з’єднує мікрорайон Корабел з Херсоном – це перш за все комунікація для місцевих жителів. Росіяни вкотре завдали удару по мирному населенню. Це був не воєнний об’єкт. Наскільки пошкоджено міст, скажуть спеціалісти після обстеження, – додав речник.
Жодних ознак підготовки штурму з боку російських військових наразі не виявлено, підкреслив Волошин.
Водночас ситуація на Придніпровському напрямку залишається напруженою.
За словами речника, кількість бойових зіткнень у цьому районі значно зросла.
– Щодня фіксуємо в районі островів та Антонівського залізничного мосту сім-вісім бойових зіткнень. Солдати РФ перегруповуються, активно намагаються зайняти плацдарми на островах. При цьому вони обстрілюють дронами та артилерією весь правий берег, – розповів Волошин в ефірі Нацмарафону.
Ситуація на південному фронті перебуває під постійним контролем Сил оборони.
Військові запевняють, що ворог не має переваги і не зможе просунутись далі без втрат.
Нагадаємо, у неділю вдень російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами.
Під прицілом опинився цивільний міст. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.