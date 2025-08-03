РФ знову вдарила КАБами по мосту у Херсоні – ОВА

У неділю вдень російські війська знову атакували Херсон.

РФ вдарила по мосту у Херсоні

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під авіаційний удар потрапив район автомобільного мосту.

– Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту, – написав він у Telegram.

На місці працюють відповідні служби. За словами Прокудіна, інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень ще уточнюють.

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Згодом голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що через повторні удари та активність ворожих дронів – рух мостом тимчасово обмежено.

– У зв’язку з повторними атаками та активністю БпЛА рух транспорту через міст обмежено. Додаткову інформацію повідомлю згодом, – зазначив Шанько.

Нагадаємо, Херсонська область регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ.

Окупанти б’ють переважно з артилерії, дронів-камікадзе та керованих авіабомб.

Востаннє міст у Херсоні атакували авіацією лише кілька днів тому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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