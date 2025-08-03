РФ знову вдарила КАБами по мосту у Херсоні – ОВА
У неділю вдень російські війська знову атакували Херсон.
РФ вдарила по мосту у Херсоні
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під авіаційний удар потрапив район автомобільного мосту.
– Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту, – написав він у Telegram.
На місці працюють відповідні служби. За словами Прокудіна, інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень ще уточнюють.
Згодом голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що через повторні удари та активність ворожих дронів – рух мостом тимчасово обмежено.
– У зв’язку з повторними атаками та активністю БпЛА рух транспорту через міст обмежено. Додаткову інформацію повідомлю згодом, – зазначив Шанько.
Нагадаємо, Херсонська область регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ.
Окупанти б’ють переважно з артилерії, дронів-камікадзе та керованих авіабомб.
Востаннє міст у Херсоні атакували авіацією лише кілька днів тому.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.
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