Минобороны тестирует новый камуфляж ММ-25: о замене пикселя речь не идет

Минобороны Украины закупит пробные партии вещевого имущества в новом маскировочном рисунке ММ-25. По состоянию на сейчас речь не идет о полной замене пикселя – рисунка ММ-14.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ будут иметь дополнительный вариант камуфляжа

В июне 2025 года Минобороны по запросу Главнокомандующего ВСУ и после обращений военных утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества.

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В ведомстве заявили, что уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

– Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 (пиксель) на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенных вариантов — олива, койот или ММ-16Ф, — говорится в сообщении.

Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) уже утвердило обновленную Техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) Ткани хлопчатобумажные и смешанные, которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25.

Закупочное агентство Минобороны DOT уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка.

На 2025 год запланированы поставки — по 20 тыс. единиц. В Минобороны отметили, что такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

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