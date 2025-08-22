Как получить налоговую скидку на обучение в Украине в 2025 году

Налоговая скидка — это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за определенные услуги, которые были осуществлены в течение отчетного года. Она предоставляется на различные виды расходов, в том числе и на обучение (согласно статье 166 Налогового кодекса Украины).

Как оформить налоговую скидку на обучение в Украине в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Что такое налоговая скидка на обучение и кто ее может оформить

Налоговая скидка дает право студентам, которые получают образование на платной контрактной основе, вернуть часть средств за обучение. Размер налоговой скидки — 18% от фактически уплаченной суммы за обучение, но не больше, чем уплаченный НДФЛ за отчетный год.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что воспользоваться этим правом можно только при условии, что выбранное учебное заведение является отечественным в понимании налогового законодательства.

Отечественным считается учебное заведение, которое:

зарегистрировано в Украине как юридическое лицо или ФЛП;

основным видом деятельности является именно образовательная деятельность;

имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности.

При выплате учитываются фактические расходы понесенные в прошлом году. Они должны быть подтверждены платежными и расчетными документами. Также необходимо предоставить копии договоров (при наличии), в которых должна отражаться стоимость предоставленных услуг и срок оплаты за такие услуги.

Возместить расходы на оплату обучения можно в:

дошкольных заведениях;

внешкольных заведениях;

заведениях общего среднего образования;

заведениях профессионального, профессионально-технического образования;

высших учебных заведениях.

Оформить налоговую скидку имеет право:

студент, если он является гражданином Украины, имеет официальный заработок с которого платит налоги (НДФЛ), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН) или справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, которые предоставлялись ранее;

ближайшие члены семьи — отец, мать, жена или муж, дети, в том числе усыновленные.

Обратите внимание! Бабушка, дедушка, тетя, племянники и т.д. не имеют права на налоговую скидку.

Как получить налоговую скидку на обучение

Оформить налоговую скидку возможно до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть в 2025 году можно подавать заявление на возмещение платы за обучение за 2024 год.

Если заявление примут, то средства будут зачислены на банковский счет или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации (подпункт 179.8. статьи 179 Налогового кодекса Украины).

Налоговая скидка на обучение 2025: как получить

Для оформления налоговой скидки необходимо обратиться в территориальные органы Государственной налоговой службы Украины или офис крупных налогоплательщиков ГНС.

Подать заявление можно лично, через законного представителя или отправки по почте (заказным письмом).

Для получения услуги необходимо подготовить следующие документы:

копия паспорта;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

копия договора с учебным заведением;

справка о заработной плате, начисленной в течение отчетного года с включением сумм налогов, которые удерживаются из заработной платы по форме №3

справка о заработной плате за отчетный период, с включением сумм налогов, удерживаемых из заработной платы и суммы льготы;

копия квитанций, платежных поручений и чеков за обучение;

Если за обучение платят родители, то нужно предоставить документы, подтверждающие степень родства.

Если налоговая скидка предоставляется на оплату обучения ребенка, то это может быть свидетельство о рождении ребенка. А если на налоговую льготу претендует муж или жена, то предоставляется свидетельство о браке.

Срок предоставления услуги — в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации.

Стоимость — бесплатно.

Источник: Дія, Главное управление ГНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.