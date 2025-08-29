Министерство образования и науки Украины работает над обновлением школьной программы. В планах министерства сделать обучение менее перегруженным и обеспечить межотраслевые связи.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью проекту Newsмейкер на телеканале Интер.

МОН планирует обновить школьную программу: что известно

Министр образования ответил на вопрос об изменениях в домашних заданиях в школах. По его словам, основным направлением в реформировании образования станет рационализация программы.

Сейчас смотрят

— На самом деле у нас перегруженные программы, безусловно. Я сам отец, я сам видел моих очень прилежных детей, которые учат очень много, очень прилежно, потому что не хотят разочаровывать учительницу, и очень ненужного. Отдельная задача, которую перед собой ставили, когда пришли в министерство — задача рационализировать программы, — сказал Лисовой.

По словам Лисового, нынешние программы в школах имеют ряд проблем. Министр считает, что необходимо учитывать ряд важных проблем в этом вопросе, а именно: перегруженность учеников, отсутствие синхронизации контента, недостаток межпредметных связей и нечеткость сквозных образовательных целей.

Лисовой также отметил, что в настоящее время МОН уже начало работу над новыми концепциями для образовательных отраслей. Именно они будут основой в будущих модельных программах, учебниках и методических материалах.

Министр считает, что основной целью является создание более рационального обучения и обеспечение детей знаниями, которые они смогут использовать в различных сферах жизни и дальнейшем обучении.

— Учитывая рациональность нагрузки, формирование целостной картины мира у ребенка, учитывая прикладные ориентиры, то есть прикладные знания, которые могут быть применены в одном предмете при изучении другого, в жизни, в проектной деятельности, в социальном предпринимательстве. Эти вещи мы сейчас отрабатываем, — сказал Лисовой.

МОН в настоящее время проводит работы, к которым привлечены многие эксперты. По словам Лисового, новые программы должны быть написаны уже до конца года.

Также министр подчеркнул важность сохранения принципа равного доступа к качественному образованию.

Фото: Оксен Лисовой/Facebook

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.