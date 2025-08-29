Міністерство освіти і науки України працює над оновленням шкільної програми. У планах міністерства зробити навчання менш перенавантаженим та забезпечити міжгалузеві зв’язки.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю проєкту Newsмейкер на телеканалі Інтер.

МОН планує оновити шкільну програму: що відомо

Міністр освіти відповів на запитання щодо змін у домашніх завданнях в школах. За його словами, основним напрямком у реформуванні освіти стане раціоналізація програми.

– Насправді ми маємо перенавантажені програми, безумовно. Я сам батько, я сам бачив моїх дуже старанних дітей, які вивчають дуже багато, дуже старанно, бо не хочуть розчаровувати вчительку, і дуже непотрібного. Окреме завдання, яке перед собою ставили, коли прийшли в міністерство – завдання раціоналізувати програми, – сказав Лісовий.

За словами Лісового, нинішні програми у школах мають низку проблем. Міністр вважає, що необхідно враховувати ряд важливих проблем у цьому питання, а саме: перевантаженість учнів, відсутність синхронізації контенту, нестачу міжпредметних зв’язків і нечіткість наскрізних освітніх цілей.

Лісовий також зазначив, що наразі МОН вже розпочало роботу над новими концепціями для освітніх галузей. Саме вони будуть основою у майбутніх модельних програмах, підручниках та методичних матеріалах.

Міністр вважає, що основною метою є створити більш раціональне навчання та забезпечити дітей знаннями, які вони зможуть використати у різних сферах життя та подальшому навчанні.

– З огляду на раціональність навантаження, на формування цілісної картини світу у дитини, з огляду на прикладні орієнтири, тобто прикладні знання, які можуть бути застосовані в одному предметі при вивченні іншого, в житті, в проектній діяльності, в соціальному підприємництві. Ці речі нами зараз відпрацьовуються, – сказав Лісовий.

МОН наразі проводить роботи до яких залучені багато експертів. За словами Лісового, нові програми мають бути написані вже до кінця року.

Також міністр наголосив на важливості збереження принципу рівного доступу до якісної освіти.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook

