С 1 сентября 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений в правилах бронирования военнообязанных. Для граждан это, прежде всего, означает усиление зависимости бронирования от актуального статуса работодателя, а для предприятий необходимость соответствовать обновленным критериям критичности и более внимательно контролировать своих забронированных работников.

Предусмотрены ли изменения в закон о мобилизации с 1 сентября, потеряют ли украинцы бронирование и что известно об отсрочке студентов, Факты ICTV расспросили у юриста АО Марусяк и Партнеры Адрианы Чвартацкой.

Потеряют ли украинцы бронирование с 1 сентября

— Да, но это не будет массовой автоматической отменой всех бронирований. В то же время я бы не советовала воспринимать 1 сентября как дату, когда автоматически исчезнут все бронирования. Такое правило законодательство не устанавливает. Риск касается, прежде всего, работников предприятий, которые не подтвердят или потеряют статус критически важных, — рассказала юрист.

Постановление Кабмина № 692 установило, что решения об определении предприятий критически важными, действующими на момент вступления постановления в силу, сохраняют силу в течение срока, на который они были приняты, но не дольше 1 сентября 2026 года.

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Одновременно правительство обязало соответствующие органы до 1 сентября пересмотреть принятые решения об определении предприятий критически важными.

Поэтому 1 сентября является важной датой именно для работодателей. Если предприятие не подтвердит свою критичность или его статус будет отменен, это создает риск для бронирования работников.

То есть причина возможной потери бронирования — не самая дата 1 сентября, а потеря юридического основания, на котором это бронирование было оформлено.

— Для предприятий, по которым решение о критичности должным образом подтверждено, само по себе наступление 1 сентября не означает необходимости массово отменять и заново оформлять бронирование, — подчеркнула юрист.

Мобилизация с 1 сентября 2026 года в Украине: нужно ли всем работникам перебронироваться

Юрист продолжила, если предприятие получило обновленное решение о критичности до 1 сентября, оно должно перебронировать своих работников на новый срок в соответствии с новым решением.

При этом для таких предприятий предусмотрен упрощенный механизм. По информации о работе сервиса Дія, заявление на продление бронирования обрабатывается в течение 24 часов.

— Ключевой момент состоит в том, что при использовании именно услуги Продолжение бронирования работников предварительное бронирование не аннулируется. Происходит его продление в соответствии с новым решением о критичности. То есть, работник не останется без отсрочки на время технического оформления нового бронирования, — отметила Адриана Чвартацкая.

Для работодателя процедура выглядит следующим образом:

авторизоваться на портале Дія как руководитель, уполномоченное лицо или подписант;

выбрать услугу Продолжение бронирования работников ;

; проверить данные предприятия;

представить Список работников, по которым продолжается бронирование;

подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Поэтому на практике для предприятий очень важно не затягивать с подтверждением критичности и оформлением продолжения бронирования. Если новое решение о критичности получено заранее, работодатель имеет возможность пройти именно процедуру продления, которая быстрее и позволяет избежать разрыва между старым и новым бронированием.

Отдельно юрист отметила, что по упрощенной процедуре перебронировать работников не нужно. Важный нюанс состоит в том, что в этом случае предприятие не получает нового решения об определении его критически важного.

Если предприятие отвечало установленным требованиям и до 10 августа 2026 года предоставило необходимые документы для упрощенного подтверждения, его статус критически важного сохраняется до той даты, на которую оно было предоставлено, а не автоматически прекращается 1 сентября.

Соответственно, действующее бронирование работников также не нужно отменять и оформлять заново только потому, что наступило 1 сентября. Сотрудники продолжают пользоваться уже оформленной отсрочкой в ​​пределах срока ее действия.

Что известно об изменениях в закон о мобилизации с сентября 2026 года

Юрист рассказала, что одно из наиболее существенных изменений — повышение зарплатного порога для забронированных работников с 2,5 до 3 минимальных заработных плат. В 2026 году это составляет 25 941 грн в месяц.

То есть для большинства критически важных предприятий зарплата бронируемого военнообязанного работника должна соответствовать новому показателю. При этом речь идет именно о начисленной заработной плате.

Однако законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий предприятий и территорий. В частности, для критически важных предприятий, расположенных и фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, предусмотрен более низкий зарплатный показатель — 2,5 минимальной зарплаты, то есть 21 617,50 грн в 2026 году.

Мобилизация с 1 сентября 2026 года: изменятся ли правила отсрочки для студентов

Отдельно обратила внимание юрист на информацию о якобы новом ограничении отсрочки для студентов с 1 сентября. На самом деле, постановление Кабинета Министров №978 от 29 июля 2026 года не вводит нового правила, по которому студентам с 1 сентября впервые устанавливается отсрочка всего на один семестр.

— Правило, согласно которому отсрочка для соответствующей категории соискателей образования предоставляется на семестр, но не более шести месяцев, уже предусмотрено действующим Порядком №560. Поэтому говорить, что именно с 1 сентября правительство сократило студентам срок отсрочки до шести месяцев, некорректно, — отметила юрист.

Для студентов и других лиц, имеющих право на отсрочку в связи с обучением, принципиально остается требование дневной или дуальной формы обучения и последовательности получения образования. То есть сам факт обучения не является основанием для отсрочки — необходимо соответствовать требованиям, определенным законодательством.

Поэтому с 1 сентября студентам не стоит ожидать массовой отмены отсрочек из-за постановления №978. Основное изменение заключается не во введении нового ограничения для студентов, а в усовершенствовании механизма проверки, продления и переоформления отсрочек.

Сентябрь 2026 года: новые правила мобилизации и переоформления отсрочек

Эксперт добавила, что постановление №978 внесло другие важные изменения. В частности оно урегулировало механизм переоформления действующей отсрочки на другое основание. Если у военнообязанного возникло новое законное основание для отсрочки, он может обратиться с заявлением о его переоформлении.

При этом предоставление такого заявления само по себе не прекращает действующую отсрочку до момента принятия соответствующего решения, за исключением случаев, когда действующая отсрочка уже подлежит отмене.

Это важная гарантия для военнообязанных. Например, если человек уже имеет действующую отсрочку по одному основанию, но возникло другое законное основание, предоставление документов на его переоформление не должно создавать паузу, в течение которой человек останется без отсрочки.

Кроме того, если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка сохраняется до истечения срока, на который она была предоставлена. Если же переоформление произошло, предварительная отсрочка считается утратившей силу со дня внесения в Реестр соответствующей информации о новой отсрочке.

Отсрочка для учителей в Резерв+: новую услугу готовят к запуску

Вскоре в приложении Резерв+ появится возможность оформлять отсрочку для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. В настоящее время Минобороны тестирует новую функцию в бета-режиме.

К тестированию могут приобщиться педагоги, работающие в школе по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Оформление планируется максимально упростить. Пользователю не придется самостоятельно собирать справки или обращаться в ЦНАП. Резерв+ будет проверять необходимую информацию через государственные реестры и системы и на основе полученных данных будет определять, имеет ли человек право на отсрочку.

Налоговые данные военнообязанных передадут в реестр Оберіг

Кабинет Министров изменил правила обмена информацией между государственными реестрами. Теперь Государственная налоговая служба должна передать Министерству обороны данные из реестра физических лиц — налогоплательщиков о гражданах, которые должны быть внесены в военный реестр Оберіг.

Речь идет о постановлении Кабмина №981. Документ предусматривает обновление порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

На передачу информации у ГНС будет 90 календарных дней. Минобороны должны получить предусмотренные законодательством сведения о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Их будут использовать для актуализации информации в военном реестре.

Главная цель нововведения – автоматически сопоставлять информацию из разных государственных реестров. Это позволит проверить, соответствуют ли данные в налоговом реестре информации, уже имеющейся в реестре Оберег.

Такой обмен поможет выявлять граждан, информации о которых пока нет в военном реестре, а также находить ошибки или разногласия в уже внесенных данных.

К примеру, в разных реестрах могут различаться адрес проживания, паспортные данные или другая информация о человеке. После автоматической сверки такие несоответствия можно будет обнаруживать без необходимости каждый раз проверять вручную.

Ранее актуализация военно-учетных данных в значительной степени происходила через территориальные центры комплектования или другие государственные информационные системы. Теперь правительство расширяет автоматический обмен между реестрами, чтобы данные в военном учете обновлялись точнее и быстрее.

Бизнес сможет обновить данные о работниках через Дія

Украинским работодателям больше не придется каждый раз готовить бумажные списки для сверки военно-учетных данных своих работников. Кабинет Министров утвердил новый порядок, позволяющий предприятиям, учреждениям и организациям передавать и уточнять необходимую информацию онлайн через портал государственных услуг Дія.

Через портал работодатели смогут сообщать об изменениях военно-учетных данных своих работников. В частности, речь идет об информации о принятии человека на работу или его увольнении, смене фамилии или места жительства.

Раньше для этого работодателям нужно было представлять бумажные списки и отдельно сообщать об изменениях. Это означало дополнительную работу для предприятий и большую нагрузку для территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Теперь большую часть этой работы можно выполнять дистанционно. Если предприятие передало сообщение в электронном формате через Дія, дублировать его на бумаге уже не нужно.

Минобороны ожидают, что цифровой формат сократит количество бюрократических процедур для бизнеса и ТЦК и СП, а также уменьшит риск ошибок при переносе информации из бумажных документов.

Как работодателю обновить военные данные работника:

Для этого руководителю или уполномоченному работнику нужно зайти на портал Дія, внести необходимую информацию и подписать сообщение электронной подписью.

После проверки переданные сведения должны попасть в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг.

По данным Минобороны, информация о принятии работника на работу или его увольнении обновляется в реестре в течение 72 часов после проверки.

Таким образом, новый механизм позволит работодателям быстрее передавать изменения в военном учете и уменьшить потребность в бумажном документообороте и личных обращениях в ТЦК и СП.

Добровольное возвращение из СОЧ без батальонов резерва до 20 сентября

Напомним, что до 20 сентября 2026 года для военнослужащих действует специальный механизм добровольного возвращения на службу после самовольного ухода из воинской части или дезертирства. Он предусмотрен экспериментальным проектом, который правительство ввело постановлением №767. Воспользоваться им могут военные, покинувшие часть или дезертировавшие до 12 июня.

Как работает этот механизм, какие условия предусмотрены для возвращения и какие гарантии получает военнослужащий, Фактам ICTV рассказала старшая юрист, адвокат юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Виктории Косюк.

По словам адвоката, военнослужащий, желающий воспользоваться экспериментальным проектом, должен до 20 сентября подать рапорт в определенную воинскую часть. Список таких частей для ВСУ и Госспецтрансслужбы формирует Минобороны, а для Нацгвардии — Главное управление НГУ.

При этом подать сразу несколько рапортов в разные воинские части нельзя. После получения рапорта у военной части имеется семь календарных дней, чтобы его рассмотреть. По результатам военнослужащий получает либо утвердительный ответ, либо отказ с указанием причин.

Если рапорт согласован, военный прибывает в избранную им часть. Одним из главных преимуществ такого возвращения является возможность самостоятельно выбрать воинскую часть, чего не будет по обычному механизму после завершения действия экспериментального проекта.

Есть и дополнительная гарантия по возвращении. В течение шести месяцев военнослужащие не могут перевести в другую воинскую часть без его письменного согласия. Исключение – если часть расформируют, ликвидируют или реорганизуют.

Еще одно важное условие касается уголовной ответственности. Военнослужащие, добровольно вернувшиеся на службу в пределах этого механизма, могут быть освобождены от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины в установленном законом порядке.

– Для тех, кто не успеет воспользоваться экспериментальным проектом до 20 сентября 2026 года, а также для случаев СОЧ, зафиксированных после 13 июня 2026 года, отсутствует право выбора воинской части, а вернуться можно будет через батальоны резерва, – предупредила Виктория Косюк.

Отдельно закон предусматривает возможность освобождения от ответственности для тех, кто впервые во время военного положения совершил СОЧ или дезертирство. Для этого следует добровольно обратиться к следователю, прокурору или в суд с заявлением о желании продлить военную службу, а также получить письменное согласие командира воинской части на возвращение.

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