Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса прокомментировал решение правительства предоставить право выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, это позволит “сохранить ребят для Украины”.

По словам Палисы, речь идет о стратегическом решении, которое имеет значение для будущего.

— Это даст возможность в долгосрочной перспективе сохранить тех парней, от 18 лет и старше, для Украины, — отметил он в интервью Суспільному.

Палиса объяснил, что это нововведение снимет напряжение среди семей с подростками, которые перестанут вывозить своих 16-летних детей за границу на учебу.

— Потому что родители беспокоятся о том, что вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию, — отметил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что вопрос снижения мобилизационного возраста сейчас не рассматривается.

— При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не стоит – я имею в виду снижение мобилизационного возраста, — добавил он.

На вопрос, не противоречит ли разрешение на выезд за границу программе, поощряющей добровольцев 18-24 лет подписывать контракт на службу, он ответил:

— Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны создать такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами.

Павел Палиса – полковник ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента.

До ноября 2024 года командовал 93-й отдельной механизированной бригадой Холодный Яр. В августе он входил в украинскую делегацию во время визита президента Украины в Вашингтон.

Напомним, 26 августа глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут без ограничений пересекать границу во время военного положения.

