Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса прокоментував рішення уряду надати право виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. За його словами, це дозволить “зберегти хлопців для України”.

В ОП прокоментували дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

За словами Паліси, йдеться про стратегічне рішення, яке має значення на майбутнє.

– Це дасть можливість у довготривалій перспективі зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України, – зазначив він в інтерв’ю Суспільному.

Паліса пояснив, що це нововведення зніме напругу серед сімей із підлітками, які перестануть вивозити своїх 16-річних дітей за кордон на навчання.

– Тому що батьки турбуються про те, що раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію, – зазначив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що питання зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається.

– При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку, – додав він.

На запитання, чи не суперечить дозвіл на виїзд за кордон програмі, що заохочує добровольців 18-24 років підписувати контракт на службу, він відповів:

– Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами.

Павло Паліса – полковник ЗСУ, заступник керівника Офісу президента.

До листопада 2024 року командував 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. У серпні він входив до української делегації під час візиту президента України до Вашингтона.

Нагадаємо, 26 серпня глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть без обмежень перетинати кордон під час воєнного стану.

