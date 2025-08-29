Зеленский объяснил, почему разрешили выезжать за границу мужчинам 18-22 лет
Последние два года все меньше ребят заканчивают украинские школы – родители вывозят их из Украины.
Решение разрешить выезд мужчинам 18-22 лет за границу было принято для того, чтобы молодежь могла завершать обучение в школах и вузах Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Выезд за границу мужчин 18-22 лет – объяснение Зеленского
— У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. Это было широкое коллегиальное обсуждение, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили, — сказал президент во время брифинга в пятницу, 29 августа.
По его словам, пока Украина не наблюдает массовых выездов молодежи.
— Некоторые люди говорят, те, кто очень хотел уехать, наверное, когда-то уже уехали, но мы должны находить в государстве баланс, не потерять ни образование, ни уровень наших детей, не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность им учиться здесь, быть взрослыми именно в Украине и остаться украинцами, — добавил Зеленский.
Напомним, 26 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров обновил порядок пересечения государственной границы: мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут без ограничений пересекать границу во время военного положения.
По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, эта норма не распространяется на лиц, определенных в пункте 2-11 указанных правил, а именно:
- членов Кабмина,
- первых заместителей и заместителей министров,
- руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей,
- руководителя Офиса президента и его заместителей,
- руководителей других вспомогательных органов и служб, созданных президентом, и их заместителей, председателя СБУ и его первых заместителей и заместителей,
- председателя и членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания,
- председателя и членов Счетной палаты, председателя и членов Центральной избирательной комиссии,
- председателей и членов других государственных коллегиальных органов,
- секретаря СНБО и его заместителей, народных депутатов Украины и т. д.