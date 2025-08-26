Правительство откроет границу для мужчин 18–22 лет – Свириденко
В Украине в скором времени будет обновлен порядок пересечения государственной границы. Правительство разрешит выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет в другие страны.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания Кабинета министров.
Выезд за границу мужчин 18-22 лет
Как утверждает премьер-министр, все украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
— Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной, — объяснила Свириденко.
По ее словам, новые правила начнут действовать со следующего дня после обнародования соответствующего постановления.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет на заседании правительства.
Как подчеркнул глава государства, все подробности согласованы с военным командованием.
Ранее на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта №13685, который касается разрешения призывникам и военнообязанным в возрасте до 25 лет выезжать из Украины.