Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается и готова к предложению американского президента Дональда Трампа относительно форматов проведения переговоров с российской стороной.

Об этом глава государства заявил во время конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Предложения Трампа по форматам переговоров

По словам Владимира Зеленского, Соединенные Штаты могут подтолкнуть кремлевского диктатора Владимира Путина к диалогу о путях окончания войны.

— Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства, — подчеркнул президент.

Он заявил, что Украина готова к предложенным ранее Дональдом Трампом форматам переговоров, а именно: трехсторонний формат, а затем двусторонний, или наоборот.

— Но должны быть лидеры, а не так называемые технические команды, – подчеркнул президент Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Владимир Путин не стремится заканчивать войну. Трамп пригрозил ввести жесткие санкции против России, чтобы заставить диктатора к диалогу. Однако глава Белого дома до сих пор не ввел эти санкции.

Издание Politico написало, что ряд европейских лидеров все же убедил Трампа, что Россия не заинтересована в прекращении войны, и Путина нужно заставить сесть за стол переговоров. Высокопоставленные чиновники США и Европы на прошлой неделе провели ряд встреч по поводу новых санкций против РФ и планов прекращения поставок российской нефти и газа.

8 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро проведет переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

