Российские войска планируют начать еще две тяжелые наступательные кампании на территории Украины. Партнеры должны предоставить больше военной помощи, чтобы Силы обороны смогли выдержать эти наступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский о двух тяжелых наступательных кампаниях РФ в Украине

По словам главы государства, он рад, что три последние наступательные кампании российских войск провалились в Украине.

Однако впереди оккупанты планируют еще две тяжелые наступательные кампании — это очень важный сигнал, заявил Зеленский.

Как утверждает глава государства, он говорил европейцам, президенту США Дональду Трампу в Белом доме и его окружению, что россиянам не удастся захватить Восток Украины.

По его мнению, российские заявления о якобы возможной оккупации города Сумы — это только ложь и манипуляции

— Все это мы сможем показать и доказать. Именно так мы и работали. Три кампании россияне проиграли, — обратил внимание президент.

В конце концов оккупанты проиграли, ведь понесли большие потери среди личного состава и военной техники, подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что сейчас Силы обороны Украины нужно поддерживать прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. По словам президента, все средства направлены на украинское производство дронов и РЭБ.

По мнению главы государства, именно этим нужно сейчас поддерживать украинских воинов — тогда удастся выдержать еще две манипулятивные наступательные операции Российской Федерации.

