Російські війська планують розпочати ще дві важкі наступальні кампанії на території України. Партнери мають надати більше військової допомоги, щоб Сили оборони змогли витримати ці наступи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Sky News.

Зеленський про дві важкі наступальні кампанії РФ в Україні

За словами глави держави, він радий, що три останні наступальні кампанії російських військ провалилися в Україні.

Зараз дивляться

Проте попереду окупанти планують ще дві важкі наступальні кампанії – це дуже важливий сигнал, заявив Зеленський.

Як стверджує глава держави, він говорив європейцям, президенту США Дональду Трампу в Білому домі та його оточенню, що росіянам не вдасться захопити Схід України.

На його думку, російські заяви про нібито можливу окупацію міста Суми – це лише брехня та маніпуляції

– Все це ми зможемо показати й довести. Саме так ми працювали. Три кампанії росіяни програли, – звернув увагу президент.

Врешті окупанти програли, адже потерпали від великої кількості втрат серед особового складу і військової техніки, наголосив Зеленський.

Він переконаний, що зараз Сили оборони України потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. За словами президента, всі кошти спрямовані на українське виробництво дронів і РЕБ.

На думку глави держави, саме цим потрібно зараз підтримувати українських воїнів – тоді вдасться витримати ще дві маніпулятивні наступальні операції Російської Федерації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.