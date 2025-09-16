Первые пакеты американской военной помощи по механизму PURL уже одобрены и в скором времени могут быть отправлены в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Военная помощь Украине от США по новому механизму

Утверждается, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения с союзниками.

По словам источников, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму $500 млн в рамках механизма под названием Список приоритетных потребностей Украины, известного под аббревиатурой PURL.

Это первое применение механизма, разработанного США и союзниками для поставок в Украину оружия из американских запасов с использованием средств стран НАТО.

В конце августа президент Владимир Зеленский сообщил, что к программе PURL в течение последнего месяца лета присоединились семь стран: Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Бельгия и Латвия. В рамках механизма собрано уже более $2 млрд.

