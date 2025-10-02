В четверг, 2 октября, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 185 на 185 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

Обмен пленными 2 октября

– Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет оказана необходимая поддержка, – сообщил президент.

По словам главы государства, среди возвращенных есть воины, которые были в Мариуполе и на Азовстали, а также на ЧАЭС. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

Зеленский выразил благодарность всем, кто делает обмены возможными.

Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже более 7 тыс. наших людей.

Предыдущий обмен пленными состоялся в День Независимости Украины, 24 августа. Тогда удалось вернуть 146 наших людей.

Большинство людей находились в плену еще с 2022 года. Удалось вернуть воинов ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

