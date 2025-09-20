Украина хочет забрать из российского плена еще 1000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что в настоящее время ведется работа со списками.

Переговоры об обмене пленными

В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров находится в контакте с Владимиром Мединским, помощником российского диктатора Владимира Путина.

Президент отметил, что украинская делегация может встретиться с российской стороной хоть завтра, если есть желание просто поговорить, однако нужен результат.

— Мы можем просто с ними встречаться без какого-либо продвижения вперед — и именно такие пустые встречи им выгодны, но это не приближает к миру, — пояснил он.

По словам Зеленского, россияне в очередной раз солгали, ведь после предыдущей встречи должна была быть договоренность не только об обмене, но и о формате встречи лидеров для договоренности о завершении войны.

— Вернулись и сказали: Давайте обмен пройдет, гражданских… после гражданских будет звонок с Рустемом. Теперь говорят: Надо наверное еще что-то сделать — технические встречи. То есть они оттягивают все, — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский анонсировал ряд встреч во время Генассамблеи ООН.

Среди них — встреча с Трампом для обсуждения гарантий безопасности и санкций против РФ, экономические встречи с бизнесом по технологиям, обороне и соглашениям в сфере минералов.

Также запланирована встреча первых леди по гуманитарным вопросам и по детям.

