Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Большинство были в плену с 2022 года: в День Независимости состоялся обмен пленными

полонені

В воскресенье, 24 августа, в День Независимости Украины, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 146 наших людей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 24 августа: что известно

По словам Зеленского, на Родину вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские лица. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Почти все освобожденные провели в плену три года.

Также в Украину вернули журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша. Хилюк был похищен в Киевской области в марте 2022 года.

— Очень впечатлен, очень неожиданно, что меня так встречают. Я знал, что обо мне беспокоятся, но не думал, что настолько, — прокомментировал освобождение из плена Дмитрий Хилюка.

В Координационном штабе сообщили, что в рамках 68-го обмена домой вернулись восемь гражданских украинцев.

Известно, что среди освобожденных медик Сергей Ковалев из батальона Госпитальеры, который спасал жизни защитников и гражданских во время обороны Азовстали в Мариуполе.

Обменяли также и бывшего городского голову Херсона Владимира Николаенко, который отказался сотрудничать с оккупантами.

обмін полоненими
Фото: Координаційний штаб
обмін полоненими
Фото: Координаційний штаб
обмін полоненими
Фото: Координаційний штаб
обмін полоненими
Фото: Координаційний штаб
полонені
Фото: Координаційний штаб
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
полонені

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, самому молодому освобожденному из плена военному – 26 лет, а самому старшему – 62 года.

— Сердца украинцев снова бьются свободно на родной земле! Их плен длился годы – но они снова обрели свободу! — добавил Лубинец.


Напомним, 14 августа состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 84 наших человека.

Ждем наших дома: Зеленский о подготовке нового этапа обмена
я

