У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою 185 на 185 осіб. Також повернено 20 цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Обмін полоненими 2 жовтня

– Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. 183 – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка, – повідомив президент.

За словами глави держави, серед повернутих воїни, які були у Маріуполі й на Азовсталі, а також на ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Зеленський висловив вдячність усім, хто робить обміни можливими.

Від повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже понад 7 тис. наших людей.

Деталі обміну 2 жовтня

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) надав деталі обміну між Україною та РФ 2 жовтня.

Там повідомили, що частину полонених обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, частину – в межах чергового, 69-го обміну.

Додому повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Нацгвардії та ДПСУ. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років. Майже усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Попередній обмін полоненими відбувся у День Незалежності України, 24 серпня. Тоді вдалося повернути 146 наших людей.

Більшість людей були у полоні ще з 2022 року. Вдалося повернути воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільних.

Фото : Офіс президента

