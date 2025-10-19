Президент Украины Владимир Зеленский готов поехать в Будапешт, где должны в ближайшие недели встретиться президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Зеленский готов прибыть в Будапешт на встречу Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью изданию Meet the Press на NBC News заявил, что готов прибыть в Будапешт, где Трамп и Путин встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить войну РФ против Украины.

Владимир Зеленский отметил, что Дональду Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем на ХАМАС. Поскольку, по его словам, Путин сильнее ближневосточных террористов.

Сейчас смотрят

Кроме того, он назвал Путина террористом, и в то же время подтвердил свою готовность встретиться с президентом России лицом к лицу.

— Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-либо сделки без нас?, — добавил Зеленский.

Напомним, что столица Венгрии примет следующую встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время президенту РФ будет непросто добраться до Будапешта из-за рисков после пересечения воздушного пространства стран Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.