Кремлевский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе потребовал, чтобы Украина передала России полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с подробностями разговора.

Что требовал Путин в разговоре с Трампом

Как утверждают источники, диктатор Путин сказал, что якобы готов отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под оккупацией, однако взамен Украина должна передать под контроль России всю Донецкую область.

Сейчас смотрят

Некоторые представители Белого дома считали такой ход событий якобы прогрессом. Однако европейский дипломат заявил, что украинцы вряд ли расценят это так же.

— Это как продать им собственную ногу в обмен на ничего, — привел он пример.

Президент США Дональд Трамп публично не реагировал на требование Кремля. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме он призвал прекратить убийства и достичь договоренности, отметив, что обе стороны должны остановиться на текущих позициях.

Трамп и Путин планируют встретиться в Венгрии в течение ближайших недель для продолжения переговоров о возможном завершении войны. Подготовку к переговорам в Будапеште координирует государственный секретарь США Марко Рубио.

Как отмечают в издании, в диалоге в Вашингтоне представитель Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию, намекая, что якобы передача России территории Донецкой области могла бы способствовать миру — это тезис, который часто использует Кремль в пропаганде.

В четверг, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Основной темой стала возможная поставка Украине ракет Tomahawk. По словам президента США, глава Кремля негативно воспринял эту идею.

В сентябре президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина не отдаст Донбасс России, поскольку Путин очень много раз лгал, поэтому ему нельзя доверять и отдавать территорию при любой возможности.

В августе Зеленский заявил, что Украина не может выйти из Донецкой области, иначе для России это станет плацдармом для будущего нового наступления, в результате чего будет открыта третья война.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.