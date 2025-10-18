Столиця Угорщини прийме наступну зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, якому буде непросто дістатися до Будапешта через ризики після перетину повітряного простору країн Європи.

Зустріч Трампа і Путіна: як диктатор РФ дістанеться до Будапешта

Як повідомляє Sky News, Угорщина перебуває у процесі виходу з членства у Міжнародному кримінальному суді, публічно називаючи його так званим політичним судом.

Журналісти звернули увагу, що фактично це дає можливість Угорщині ігнорувати ордер МКС на арешт диктатора РФ Володимира Путіна за примусову депортацію українських дітей, внаслідок чого Будапешт стає безпечним для нього у цій сфері.

Зараз дивляться

За чинним міжнародним правом, Угорщина повинна була б заарештувати Путіна одразу після його прибуття на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Проте маршрут до Угорщини для глави Кремля ускладнений.

Ймовірний маршрут Путіна до Будапешта на зустріч із Трампом

У виданні The Telegraph зазначають, що Путіну на зустріч із Трампом без обхідного маршруту через Туреччину доведеться пролітати над державами, які можуть розглядати можливість примусової посадки його літака. Серед них – Польща, Румунія чи країни Балтії.

За даними журналістів, Угорщина, Сербія та Румунія формально зобов’язані затримати російського диктатора, якщо Путін перетне їхній повітряний простір, через виданий ордер МКС.

Саме оголошення про проведення такої зустрічі викликало дипломатичний резонанс, зокрема МЗС Німеччини звернулося до угорської влади із закликом виконати рішення суду та заарештувати главу Кремля.

Водночас деякі держави займають поміркованішу позицію та не хочуть виглядати тими, хто заважає мирним переговорам, перешкоджаючи візиту Путіна.

До початку війни переліт із Москви до Будапешта тривав близько трьох годин, адже пролягав через територію Білорусі та західної України. Нині такий маршрут практично неможливий, адже український повітряний простір є закритим.

У виданні зазначають, що проліт над Україною був би не лише політично ризикованим, а й небезпечним, оскільки навіть без офіційних наказів існує ймовірність, що літак можуть збити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.