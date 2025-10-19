Президент України Володимир Зеленський готовий поїхати до Будапешта, де мають найближчими тижнями зустрітися президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін.

Зеленський готовий прибути до Будапешта на зустріч Путіна та Трампа

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю виданню Meet the Press на NBC News заявив, що готовий прибути до Будапешта, де Трамп і Путін зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити війну РФ проти України.

Володимир Зеленський зазначив, що Дональду Трампу потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС. Оскільки, за його словами, Путін сильніший за близькосхідних терористів.

Крім того, він назвав Путіна терористом, і водночас підтвердив свою готовність зустрітися з президентом Росії віч-на-віч.

– Якщо ми справді хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас?, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що столиця Угорщини прийме наступну зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас президенту РФ буде непросто дістатися до Будапешта через ризики після перетину повітряного простору країн Європи.

