Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил, как будут действовать санкции против бизнес-партнера по Кварталу-95 Тимура Миндыча и Александра Цукермана, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в Энергоатоме и который причастен к легализации средств.

Об этом Владислав Власюк написал на своей странице в Facebook.

Санкции против Миндича и Цукермана

По словам Владислава Власюка, санкции — оперативный и превентивный инструмент реагирования на угрозы национальной безопасности. Здесь важно, чтобы это было сделано оперативно.

– Применены все основные виды блокирующих санкций, которые имеют мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. Это не позволит перемещать активы. В то же время не применялся запрет, связанный с въездом на территорию Украины, – заявил Владислав Власюк.

Санкции могут вводить независимо от гражданства человека, если его деятельность представляет угрозу безопасности Украины. Наличие иностранного гражданства позволяет оперативнее блокировать зарубежные активы таких лиц.

Владислав Власюк подчеркнул, что в Украине санкции применены примерно к 20 тысячам субъектов. Срок действия санкций может составлять 3, 5, 10 или 30 лет. Есть случаи бессрочных санкций.

Кроме того, санкции можно продлевать.

— В данном случае срок — 3 года, его можно продлить в зависимости от обстоятельств, — подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Так, санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана предусматривают: лишение государственных наград Украины; блокирование активов; полное прекращение торговых операций, перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет участия в приватизации, аренде госимущества и т.д.

