Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, як діятимуть санкції проти бізнес-партнера по Кварталу-95 Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем в Енергоатомі та який причетний до легалізації коштів.

Про це Владислав Власюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Санкції проти Міндича та Цукермана

За словами Владислава Власюка, санкції – оперативний та превентивний інструмент реагування на загрози національній безпеці. Тут важливо, щоб це було зроблено оперативно.

– Застосовано всі основні види блокувальних санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщати активи. Водночас не застосовувалася заборона, пов’язана із в’їздом на територію України, – заявив Владислав Власюк.

Санкції можуть вводити незалежно від громадянства людини, якщо її діяльність становить загрозу безпеці Україні. Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати закордонні активи таких осіб.

Владислав Власюк наголосив, що в Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб’єктів. Строк дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років. Є випадки безстрокових санкцій.

Крім того, санкції можна продовжувати.

— У цьому випадку строк — 3 роки, його можна продовжити залежно від обставин, — наголосив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Нагадаємо, що 13 листопада президент Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти двох фігурантів справи щодо масштабної корупції в енергетиці.

Зазначається, що Тимур Міндіч і Олександр Цукерман є громадянами Ізраїлю.

Так, санкції для Тимура Міндіча та Олександра Цукермана передбачають: позбавлення державних нагород України; блокування активів; повне припинення торговельних операцій, перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів з України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді держмайна тощо.

