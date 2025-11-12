Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики Герману Галущенко и бывшему помощнику нардепа Андрея Деркача Игорю Миронюку.

Об этом сообщают СМИ.

Мера пресечения для Игоря Миронюка: что известно

Игорю Миронюку назначили содержание под стражей до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен.

Прокурор отметил, что Миронюк не только был одним из исполнителей коррупционной схемы в Энергоатоме, но и способствовал привлечению к ней бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

В свою очередь адвокат подозреваемого подчеркнул, что прокурор якобы намеренно завысил обвинение против Миронюка.

Защита настаивает, что Миронюк никогда не имел служебных полномочий в сферах деятельности Минэнерго и Энергоатома и никогда не был советником министров.

Накануне прокурор САП перечислил все риски, из-за которых Игоря Миронюка следует взять под стражу.

По его словам, во время обыска Миронюк рвал документы и пытался скрыть их, выбрасывая в окно.

Кроме того, он пытался выбросить из окна свой мобильный телефон.

По словам прокурора, фигуранты в разговорах упоминают якобы стопроцентную вероятность срочного выезда за границу после звонка от министра.

Также жена Миронюка, как известно, имеет вид на жительство в Словакии и банковский счет.

Напомним, НАБУ и САП задокументировали передачу $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными Алексею Чернышову в деле о хищении в Энергоатоме.

12 ноября правительство Украины провело внеочередное заседание и приняло решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции (ранее Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики, – Ред.).

