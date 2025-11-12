Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

О предложении Кабмина относительно санкций против Миндича и Цукермана сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

— На внеочередном заседании Кабинет министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины О санкциях, внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана, — написала она в Telegram.

К слову, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому, но не уточнил, о ком именно идет речь.

К тому же, Зеленский заявил о решении отстранить министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. В то же время Гринчук уже написала заявление об увольнении.

Все это происходит на фоне масштабной операции Мидас по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В Офисе президента ранее подчеркивали, что для всех причастных к схеме хищения в сфере энергетики

должно быть неотвратимое наказание.

