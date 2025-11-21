Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили с украинским лидером Владимиром Зеленским мирный план США, представленный для рассмотрения американской стороной.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Бундестага.

Мирный план США: реакция Европы

Отмечается, что союзники подтвердили непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру.

Лидеры приветствовали усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны в Украине, а также готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

В заявлении уточнили, что главы государств договорились координировать все действия по этому вопросу между собой и с Вашингтоном, а также – защищать жизненно важные европейские и украинские интересы в долгосрочной перспективе.

– Это включает, среди прочего, обеспечение того, чтобы линия соприкосновения служила отправной точкой для любого взаимопонимания, а украинские Вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины, – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно договоренности, любое соглашение, влияющее на европейские государства, ЕС или НАТО, должно быть одобрено европейскими партнерами или консенсусом среди союзников.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал эти переговоры и поблагодарил партнеров за принципиальную поддержку Украины.

– Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе, – отметил президент.

Напомним, издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США.

Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

