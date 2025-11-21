Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер обговорили з українським лідером Володимиром Зеленським мирний план США, наданий для розгляду американською стороною.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці федерального уряду Німеччини.

Мирний план США: реакція Європи

Зазначається, що союзники підтвердили непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру.

Лідери привітали зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення війни в Україні, а також готовність надати Україні надійні гарантії безпеки.

У заяві уточнили, що очільники держав домовилися координувати усі дії з цього питання поміж себе та з Вашингтоном, а також – захищати життєво важливі європейські та українські інтереси у довгостроковій перспективі.

– Це включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення слугувала відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські Збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України, – йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно домовленості, будь-яка угода, що впливає на європейські держави, ЄС чи НАТО, має бути схвалена європейськими партнерами або консенсусом серед союзників.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував ці переговори та подякував партнерам за принципову підтримку України.

– Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом, – зазначив президент.

Нагадаємо, видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів мирного плану США.

Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

