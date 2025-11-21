Издание Axios опубликовало полный текст 28 пунктов мирного плана США.

Согласно проекту, Киев должен отказаться от Донбасса, ограничить численность своих Вооруженных сил и согласиться никогда не вступать в НАТО.

28 пунктов мирного плана: что предлагают

Американская сторона настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение в «агрессивные сроки».

Сейчас смотрят

Мирный план содержит предложения, которые Украина до сих пор неоднократно отклоняла.

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что этот план непрост для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, ведь если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

Мирный план был разработан посланником Трампа Стивом Уиткоффом при участии государственного секретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в письменной форме в четверг.

После этого Зеленский заявил, что готов провести переговоры по этому поводу с Трампом и его командой.

28 пунктов мирного плана США: полный текст

1. Суверенитет Украины. Будет подтвержден суверенитет Украины.

2. Всеобъемлющее соглашение о ненападении. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении.

Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Обязательства по расширению. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Диалог Россия — НАТО. Между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Гарантии безопасности для Украины. Украина получит надежные гарантии безопасности.

Американский чиновник сообщил Axios, что это будет четкая гарантия безопасности для Украины со стороны США, и это впервые официально обсуждается в ходе этих переговоров.

6. Ограничение численности ВСУ. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.

7. Запрет вступления в НАТО. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. Отсутствие войск НАТО. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

Страны НАТО, включая Францию и Великобританию, работали над отдельными предложениями, которые предусматривали бы размещение небольшого количества европейских войск на территории Украины после войны.

Этот план, похоже, игнорирует такую возможность.

9. Европейские истребители. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантия США

США получат компенсацию за гарантию;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;

если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной.

11. Членство в ЕС. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференционный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Пакет восстановления Украины. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины, включая:

создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

США будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий;

развитие инфраструктуры;

добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования.

13. Реинтеграция России. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

отмена санкций будет обсуждаться поэтапно;

США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией для взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике;

Россию пригласят снова присоединиться к G8.

14. Замороженные активы

$100 млрд замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению Украины;

США получат 50% прибыли от этого предприятия;

Европа добавит $100 млрд;

замороженные европейские средства будут разморожены;

остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

15. Рабочая группа по безопасности. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Политика ненападения России. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. Договоры о контроле над вооружениями. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.

Срок действия нового СНВ истекает в феврале.

18. Безъядерный статус Украины. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская АЭС. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной.

20. Образовательные программы. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности:

Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств;

обе страны отменят все дискриминационные меры и гарантируют права украинских и российских СМИ и образования;

вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территориальные вопросы

Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами;

боевые действия в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены вдоль линии соприкосновения;

Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

Украинские войска будут выведены из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона вывода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. Неизменность территориальных договоренностей. После согласования будущих территориальных договоренностей как Россия, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.

Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Днепр и Черное море. Россия не будет препятствовать в использованни Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Гуманитарный комитет. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

все пленные и тела будут обменяны по принципу «всех на всех»;

все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены;

будет внедрена программа воссоединения семей;

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Выборы в Украине. Через 100 дней в Украине состоятся выборы.

26. Амнистия. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

Это означает, что российских чиновников и солдат нельзя будет преследовать за военные преступления.

27. Юридическая обязательность. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом. За нарушения будут введены санкции.

Это та же общая структура, которую Трамп предложил для управления мирным соглашением по Газе.

28. Прекращение огня. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения.

Напомним, что Вашингтон ожидает от Киева предложение мирного плана до 27 ноября.

После этого Соединенные Штаты планируют передать его России в качестве основы для дальнейших дипломатических шагов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.