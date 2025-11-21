Страны Европы работают над созданием альтернативного мирного плана завершения войны в Украине, который будет выгодным для Киева.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как ЕС создает альтернативный план завершения войны в Украине

Издание отмечает, что европейские политики убеждают Киев поддержать проект их документа с якобы более выгодными для Украины условиями.

– Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему, – говорится в публикации.

Кроме того, журналисты отмечают, что подготовка нового плана свидетельствует о недовольстве Европы предложением США.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио 21 ноября обсудит американскую инициативу с европейцами.

В частных беседах лидеры ЕС называют план команды президента США Дональда Трампа капитуляцией Украины.

Они пытаются использовать собственные связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию Трампа от такого предложения.

Между тем президент Финляндии Александер Стубб написал у себя в Х, что сейчас оценивает вместе с союзниками план США из 28 пунктов для завершения войны в Украине.

– Я обсудил этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел и обсуждаю его с правительством, – отметил он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер напомнил, что любой мир с Россией должен быть заключен с согласия Украины.

– Вы, наверное, видели заявление, которое Украина опубликовала сегодня днем, поэтому оно абсолютно четко выражает их позицию. Будущее Украины должно определяться ею самой, и мы никогда не должны терять из виду этот принцип, лежащий в основе справедливого и прочного мира, который мы все хотим видеть, – цитирует Стармера Bloomberg.

Замечания Стармера перекликаются с заявлением главной европейской дипломатки Каи Каллас, которая сказала, что любая попытка установить мир в Украине должна привлекать Киев.

Что известно о мирном плане США

Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине.

СМИ пишут, что США создали мирный план для Украины при консультации российского представителя Кирилла Дмитриева.

Также его якобы обсуждали с советником президента Владимира Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Президент официально получил проект плана 20 ноября и пообещал обсудить его с Дональдом Трампом в ближайшее время.

В сети публикуют текст мирного плана из 28 пунктов, где упоминается ряд положений об украинском языке, территориях, войсках, помощи Запада и других аспектах.

