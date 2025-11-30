Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры с американской стороной продемонстрировали ощутимый прогресс в направлении установления справедливого мира.

Об этом он сообщил после завершения переговоров.

Умеров о переговорах с США

— Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира, — написал Умеров в Telegram.

Он поблагодарил США за масштабную поддержку и искреннее стремление к общему результату и охарактеризовал встречу как “содержательную и успешную”.

Однако Умеров подчеркнул, что работа продолжается и ее еще очень много.

— Продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины, — отметил он.

Секретарь СНБО доложил президенту Владимиру Зеленскому о ходе переговоров.

Мирные переговоры во Флориде – реакция Зеленского

— Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что в разговоре присутствует конструктив, и все вопросы на встречах обсуждались откровенно и были направлены на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины, – подчеркнул президент.

Он поблагодарил США, команду президента Дональда Трампа и Трампа лично “за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны”.

— Будем работать дальше. Ожидаю полный отчет нашей команды при личной встрече.

Напомним, во Флориде завершилась встреча американской и украинской делегаций, участвовавших в переговорах о мире.

Главы американской и украинской делегаций государственный секретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров на совместном подходе к журналистам положительно оценили результаты очередного раунда переговоров.

