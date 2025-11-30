Есть существенный прогресс: Умеров доложил Зеленскому о переговорах в США
- Рустем Умеров сообщил о заметном прогрессе в мирных переговорах с США во Флориде и отметил, что консультации продолжаются.
- Владимир Зеленский получил доклад о результатах переговоров и поблагодарил США и президента Дональда Трампа за поддержку и вовлеченность.
Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры с американской стороной продемонстрировали ощутимый прогресс в направлении установления справедливого мира.
Об этом он сообщил после завершения переговоров.
Умеров о переговорах с США
— Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира, — написал Умеров в Telegram.
Он поблагодарил США за масштабную поддержку и искреннее стремление к общему результату и охарактеризовал встречу как “содержательную и успешную”.
Однако Умеров подчеркнул, что работа продолжается и ее еще очень много.
— Продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины, — отметил он.
Секретарь СНБО доложил президенту Владимиру Зеленскому о ходе переговоров.
Мирные переговоры во Флориде – реакция Зеленского
— Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что в разговоре присутствует конструктив, и все вопросы на встречах обсуждались откровенно и были направлены на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины, – подчеркнул президент.
Он поблагодарил США, команду президента Дональда Трампа и Трампа лично “за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны”.
— Будем работать дальше. Ожидаю полный отчет нашей команды при личной встрече.
Напомним, во Флориде завершилась встреча американской и украинской делегаций, участвовавших в переговорах о мире.
Главы американской и украинской делегаций государственный секретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров на совместном подходе к журналистам положительно оценили результаты очередного раунда переговоров.