Во Флориде завершились переговоры между делегациями Украины и США: итоги
- Во Флориде состоялась встреча делегаций Украины и США, посвященная обсуждению шагов к миру.
- Марко Рубио заявил, что Украина должна быть защищена от новых вторжений и войти в эру процветания.
- Рубио и Умеров отметили продуктивность переговоров и добавили, что сторонам нужно продолжать работу.
Во Флориде (США) завершилась встреча украинской и американской делегаций, посвященная обсуждению дальнейших шагов на пути к установлению мира.
Об этом сообщают Суспільне и Reuters.
Встреча делегаций Украины и США по вопросам мира
— Очень важно закончить войну, но что еще важно, чтобы в Украине была безопасность, чтобы не было новых вторжений, и что еще очень важно — мы хотим, чтобы в Украине началась эра процветания, не просто восстановление, а чтобы Украина стала более сильной и процветающей, чем раньше, — сказал госсекретарь Марко Рубио после переговоров.
Рубио также отметил, что делегациям Украины и США “еще есть над чем работать”, несмотря на то, что нынешние переговоры прошли результативно.
— Мы остаемся реалистами в отношении того, насколько сложно все это выглядит, но мы также реалисты в отношении того прогресса, который уже происходит. Речь идет не только о прекращении войны, но и о построении процветающего будущего Украины, — сказал Рубио.
Рубио назвал встречу «очень продуктивной», однако добавил, что работа над завершением войны России против Украины все еще продолжается.
— Есть много подвижных частей, и, очевидно, есть другая сторона, которая также должна быть частью этого процесса. Это продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву. Хотя мы также поддерживаем контакт с российской стороной в различных форматах, мы довольно хорошо понимаем и их позицию, — сказал он журналистам.
Умеров назвал переговоры успешными
Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил успешность переговоров и поблагодарил за работу команду США, в частности Стива Виткоффа и Джереда Кушнера.
— Мы обсудили все важные вопросы для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку. Наша цель — процветающая и сильная Украина, — подытожил он.
Стороны не отвечали на вопросы журналистов.