Во Флориде (США) завершилась встреча украинской и американской делегаций, посвященная обсуждению дальнейших шагов на пути к установлению мира.

Встреча делегаций Украины и США по вопросам мира

— Очень важно закончить войну, но что еще важно, чтобы в Украине была безопасность, чтобы не было новых вторжений, и что еще очень важно — мы хотим, чтобы в Украине началась эра процветания, не просто восстановление, а чтобы Украина стала более сильной и процветающей, чем раньше, — сказал госсекретарь Марко Рубио после переговоров.

Рубио также отметил, что делегациям Украины и США “еще есть над чем работать”, несмотря на то, что нынешние переговоры прошли результативно.

— Мы остаемся реалистами в отношении того, насколько сложно все это выглядит, но мы также реалисты в отношении того прогресса, который уже происходит. Речь идет не только о прекращении войны, но и о построении процветающего будущего Украины, — сказал Рубио.

Рубио назвал встречу «очень продуктивной», однако добавил, что работа над завершением войны России против Украины все еще продолжается.

— Есть много подвижных частей, и, очевидно, есть другая сторона, которая также должна быть частью этого процесса. Это продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву. Хотя мы также поддерживаем контакт с российской стороной в различных форматах, мы довольно хорошо понимаем и их позицию, — сказал он журналистам.

Умеров назвал переговоры успешными

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил успешность переговоров и поблагодарил за работу команду США, в частности Стива Виткоффа и Джереда Кушнера.

— Мы обсудили все важные вопросы для Украины и украинского народа, и США выразили чрезвычайную поддержку. Наша цель — процветающая и сильная Украина, — подытожил он.

Стороны не отвечали на вопросы журналистов.

