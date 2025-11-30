Глава української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що переговори з американською стороною продемонстрували відчутний прогрес у напрямку встановлення справедливого миру.

Про це він повідомив після завершення переговорів.

Умєров про переговори зі США

– Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру, – написав Умєров у Тelegram.

Він подякував США за масштабну підтримку та за щире прагнення до спільного результату та охарактеризував зустріч як “змістовну й успішну”.

Однак Умєров наголосив, що робота триває і її ще дуже багато.

– Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України, – зазначив він.

Секретар РНБО доповів президенту Володимиру Зеленському про хід переговорів.

Мирні переговори у Флориді – реакція Зеленського

– Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України, – наголосив президент.

Він подякував США, команді президента Дональда Трампа та Трампу особисто “за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни”.

– Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі.

Нагадаємо, у Флориді завершилася зустріч американської та української делегацій, що брали участь у переговорах щодо миру.

Голови американської та української делегацій державний секретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров на спільному підході до журналістів позитивно оцінили результати чергового раунду переговорів.

