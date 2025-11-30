Є суттєвий прогрес: Умєров доповів Зеленському про переговори у США
- Рустем Умєров повідомив про відчутний прогрес у мирних переговорах зі США у Флориді та зазначив, що консультації тривають.
- Володимир Зеленський отримав доповідь про результати перемовин і подякував США та президенту Дональду Трампу за підтримку й залученість.
Глава української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що переговори з американською стороною продемонстрували відчутний прогрес у напрямку встановлення справедливого миру.
Про це він повідомив після завершення переговорів.
Умєров про переговори зі США
– Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру, – написав Умєров у Тelegram.
Він подякував США за масштабну підтримку та за щире прагнення до спільного результату та охарактеризував зустріч як “змістовну й успішну”.
Однак Умєров наголосив, що робота триває і її ще дуже багато.
– Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України, – зазначив він.
Секретар РНБО доповів президенту Володимиру Зеленському про хід переговорів.
Мирні переговори у Флориді – реакція Зеленського
– Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України, – наголосив президент.
Він подякував США, команді президента Дональда Трампа та Трампу особисто “за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни”.
– Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі.
Нагадаємо, у Флориді завершилася зустріч американської та української делегацій, що брали участь у переговорах щодо миру.
Голови американської та української делегацій державний секретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров на спільному підході до журналістів позитивно оцінили результати чергового раунду переговорів.