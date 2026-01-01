Командир РДК Денис Капустин жив: в ГУР раскрыли детали спецоперации
- Командир РДК Денис WhiteRex Капустин жив благодаря спецоперации ГУР Украины, которая инсценировала его убийство и разоблачила заказчиков в российских спецслужбах.
- Российские спецслужбы выделили полмиллиона долларов на ликвидацию Капустина, но средства были использованы на усиление украинских спецподразделений.
Информация об убийстве командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса WhiteRex Капустина оказалась инсценировкой и спецоперацией ГУР.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Убийство Дениса Капустина: что известно о спецоперации ГУР
Информация о гибели командира РДК Дениса Капустина появилась 27 декабря 2025 года.
– Убийство Дениса Капустина, командира подразделения Российский Добровольческий Корпус, воюющего против Москвы в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, – сообщили в ГУР.
Отмечается, что комплексная спецоперация ГУР длилась более месяца. В результате удалось не только сохранить жизнь Капустина, но и установить заказчиков преступления в российских спецслужбах, а также исполнителей заказа.
Украинские спецслужбы забрали все деньги, которые российские спецслужбы выделили на реализацию преступления.
Командир РДК в настоящее время находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач.
Денис Капустин прокомментировал свое возвращение к жизни.
– Мое временное отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Я готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК, – заявил он.
Напомним, Денис Капустин является гражданином РФ, он родился в Москве.
В 2014 году он приезжал в Киев на Евромайдан, а в 2017-м переехал в столицу Украины.
Полномасштабное вторжение РФ в 2022 году застало его в Киеве, где он сначала занимался волонтерской деятельностью, патрулировал вокзал и помогал с гуманитарной помощью. Первый боевой выезд совершил в направлении Николаева.
Российский добровольческий корпус официально создали 11 августа 2022 года. Подразделение объединило граждан РФ, воюющих на стороне Украины, в частности бывших военных, сотрудников ФСБ и МВД, а также активистов, отказавшихся от идеологии так называемого русского мира.
Фото: РДК