Суд принял решение освободить из-под стражи под залог народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, работе на агентурную сеть ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.

Об этом сообщил адвокат нардепа Виктор Карпенко в комментарии Телеграф.

Залог за Шуфрича

— Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно, приняли решение, что к мерам пресечения в виде содержания под стражей внесли альтернативу с внесением залога в 33 млн 280 тыс. грн. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог, — подтвердил адвокат.

Как утверждает Карпенко, пока защите народного депутата неизвестно, когда именно и будет ли вообще внесен залог.

Адвокат отметил, что это произошло во вторник, а сумма немалая.

В то же время сын нардепа Александр Шуфрич рассказал, что сейчас служит в ВСУ и выполняет задания в зоне боевых действий, поэтому не может посещать суды отца. Однако он не сомневается, что залог будет внесен.

По мнению сына Шуфрича, его отца уже слишком долго держат в СИЗО. Поэтому такое решение, подчеркнул Александр, является вполне логичным.

Стоит отметить, что Нестора Шуфрича обвиняют в государственной измене, работе на агентурную сеть российской ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.

Шуфрич находится в СИЗО с сентября 2023 года. Политик не потерял свой мандат и до сих пор формально остается народным депутатом Украины, несмотря на продолжение расследования и судебных заседаний.

Журналисты обращают внимание, что если Нестор Шуфрич внесет залог и выйдет из СИЗО, то сможет присутствовать на заседаниях Верховной Рады Украины.